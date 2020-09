Hello Games è al lavoro su un nuovo gioco 'enorme e ambizioso come No Man's Sky' (Di giovedì 3 settembre 2020) No Man's Sky ha avuto un inizio molto difficile ma, come avrete visto, attraverso importanti aggiornamenti l'ambizioso gioco è cambiato radicalmente. Il titolo prometteva l'esplorazione di interi pianeti procedurali, la costruzione di basi, l'equipaggiamento di navi e altro ancora. Dopo No Man's Sky è arrivato di recente un progetto più piccolo, chiamato The Last Campfire. Per quanto riguarda ciò che verrà dopo, il fondatore di Hello Games, Sean Murray, ha affermato che lo studio sta tornando nel vivo con un altro "gioco enorme e ambizioso come No Man's Sky".In un'intervista con Polygon, Murray ha iniziato a parlare del nuovo progetto senza svelare ... Leggi su eurogamer

