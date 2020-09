Governo: Cdm impugna 4 leggi regionali (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos) – Quattro leggi regionali impugnate su 30 esaminate. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare – si legge infatti nella nota di Palazzo Chigi – la legge della Regione Lombardia n. 15 del 08/07/2020, recante ‘Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario”, in quanto l’articolo 4, comma 1, riguardante la dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica, invade le materie ‘ordine pubblico e sicurezza” e ‘ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato” riservate alla competenza legislativa esclusiva ... Leggi su meteoweb.eu

