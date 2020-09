Giulia De Lellis pubblica un selfie al naturale e mostra i segni dell’acne: “Senza filtri è una storia diversa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia De Lellis, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, è diventata tra le influencer italiane più seguite su Instagram. I contenuti che l’ex corteggiatrice propone giornalmente trattano argomenti legati al make-up e al beauty. La De Lellis, oltre ad essere un’appassionata di moda, è da sempre molto attenta a curare il suo aspetto e ogni prodotto che ritiene valido, viene puntualmente da lei segnalato alle ragazze che la seguono e che, sempre più spesso, vengono ‘influenzate’ dai suoi consigli. Già tempo fa Giulia aveva parlato di un problema che l’affligge da tanti anni: l’acne. La 24enne ha sempre parlato della difficoltà che nel tempo ha incontrato nel combattere questa patologia cutanea ed è stata tra i sostenitori di Aurora ... Leggi su isaechia

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Giulia De Lellis si mostra per la prima volta senza trucco e rivela un segreto - StraNotizie : Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne: “Senza filtri e senza trucco, eccomi al naturale” - Giulia78735488 : RT @llauuretta: Tweet d’apprezzamento per Giulia De Lellis che si mostra senza trucco e senza filtri, è bellissima ?? #damellis #GDL https:… - llauuretta : Tweet d’apprezzamento per Giulia De Lellis che si mostra senza trucco e senza filtri, è bellissima ?? #damellis #GDL - JohnLiberty2000 : Ahahah always the Best :D Italian Style 'Che bella che sei', Berlusconi 'innamorato' di Giulia de Lellis: cosa d… -