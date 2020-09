Giugliano, sospesi i lavori dell’area Pip: verifiche in corso (Di giovedì 3 settembre 2020) Giugliano. Stop all’area Pip di Giugliano. Il commissario prefettizio, Umberto Cimmino, in questi mesi sta lavorando a vari fascicoli. Tra questi quello sull’area pip: area per il piano per gli insediamenti produttivi che si sta costruendo lungo la circumvallazione esterna. Giugliano, sospesi lavori all’area Pip La dirigente Valvo, stando a quanto fa sapere il commissario, … L'articolo Giugliano, sospesi i lavori dell’area Pip: verifiche in corso Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano sospesi Serie C – Nuovo calciatore positivo al virus: sospesi gli allenamenti del Catanzaro MondoNapoli Controlli nel Napoletano, un arresto per rapina e una denuncia

Napoli, 25 ago. (askanews) - Controlli ed indagini dei Carabinieri di Giugliano in Campania: un arresto per rapina e una denuncia. I militari di Varcaturo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Pro ...

Maltrattava la compagna, arrestato un 45enne nel napoletano

Napoli, 25 ago. (askanews) - I carabinieri di Varcaturo (Napoli) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un 45enne di Giugliano in Campania noto alle forze dell'ordine e gi ...

