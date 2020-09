Germania, il giallo di Solingen: trovati cinque bambini morti in una casa (Di giovedì 3 settembre 2020) Lo conferma la polizia di Wupperthal: in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia in Germania, sono stati rinvenuti i corpi di ben cinque bambini. La notizia arriva dalla Dpa, che cita la polizia, e per ora non ci sono ulteriori dettagli. Gli agenti non hanno risposto né in merito all’età dei bambini né in merito alle circostanze di quanto accaduto. LEGGI ANCHE >>> trovati altri resti ossei nei boschi di Caronia (Immagine copertina da Google Maps) L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

Gazzettino : Cinque #bambini trovati #morti in un'abitazione a Solingen: giallo in #germania - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo - HuffPostItalia : Cinque bambini trovati morti in una casa in Germania: è giallo - ilmessaggeroit : Cinque #bambini trovati #morti in un'abitazione a Solingen: giallo in #germania - iris_versari : RT @jeperego: In un paese in #Baviera #Germania gli alberi da frutto con il nastro giallo indicano che si può raccogliere la frutta e porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania giallo Cinque bambini trovati morti in un'abitazione a Solingen: giallo in Germania Il Messaggero Cinque bambini trovati morti in un'abitazione a Solingen: giallo in Germania

Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. «Le indagini sono in corso e non posso aggiunge ...

Germania, cinque bambini trovati morti in casa

Berlino, 3 settembre 2020 - Una vicenda che ha dell'incredibile: cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la poliz ...

Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. «Le indagini sono in corso e non posso aggiunge ...Berlino, 3 settembre 2020 - Una vicenda che ha dell'incredibile: cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la poliz ...