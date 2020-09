Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen: 'Uccisi dalla madre' (Di giovedì 3 settembre 2020) Orrore in Germania , dove cinque bambini sono stati trovati morti a Solingen , nella regione del Nordreno-Vestfalia . L'orribile scoperta è stata fatta in un appartamento di un condominio della città. ... Leggi su tgcom24.mediaset

