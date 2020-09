Gasparri a Di Maio: «Di Stefano in Libia? Spiegagli la differenza tra libici e libanesi» (video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Che Dio ci salvi. Luigi Di Maio è a Tripoli. Riuscirà a restituire all’Italia quel ruolo di riferimento che l’esecutivo giallorosso ha regalato alla Turchia di Erdogan ? Detto così, si tratta dell’uomo sbagliato al posto giusto, come sarcasticamente ha titolato il Giornale. Di Maio e Di Stefano in Libia, che Dio ci salvi Dopo il cessate il fuoco e l’inattesa rimozione del potente ministro dell’Interno Fathi Bashaga, vera quinta colonna di Ankara in Libia, Tripoli è il tavolo su cui giocare una partita delicatissima. Stiamo freschi…il ministro degli Esteri Di Maio non eccelle in geografia: un tempo cercava le coste russe nel Mediterraneo. E solo un mese fa Di Stefano parlava degli amici ... Leggi su secoloditalia

