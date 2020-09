Frasario immorale di parole scritte e pubblicate nei libri (Di giovedì 3 settembre 2020) Se nei libri succede quello che succede nella vita, la letteratura ha fallito (Anonimo) Che bellezza quando l’anteprima di un libro è finita e tutto il resto è omesso (Lettrice Italiana) Quel che segue è tratto dai libri, veramente e non per scherzo –– Gli chiese di che segno fosse, non astrologico ma sintagmatico — Per i propri ritorni, ripensamenti, arretramenti, si affidò al gioco dell’oca, compresi i soliti dadi aleatori che rotolano — Nominò la metafora come fosse un’amicizia di vecchia data, la metonimia sua zia — Si impegnò in quella storia come al monte di pietà ossia con molto deprezzamento, per non dire dell’esosa imposizione di interessi da parte, appunto, della pietà — Essere sentimentalmente complici esclude o include una ... Leggi su linkiesta

