Fisco, Fortuna: “La priorità deve essere la lotta all’evasione” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Il ministro “Gualtieri ha detto che la riforma del fisco deve essere autofinanziata con la riduzione delle tax expenditures e il contrasto all’evasione fiscale, credo che il mix sia corretto. Certo, per ora andiamo avanti con la forza degli annunci e delle dichiarazioni, manca la concretezza. La riforma fiscale e’ un tema che e’ stato rinviato di anno in anno da parte dei governi che si sono succeduti, qualcosa e’ stato fatto, ma non un piano di riforma organico che possa aumentare le entrate tributarie garantendo equita’ di trattamento per i contribuenti e il rispetto dell’articolo 53 della Costituzione, secondo cui i cittadini devono contribuire alla spesa pubblica in ragione alla loro capacita’ contributiva. Diminuire l’imposizione fiscale per il ceto medio e’ giusto, il taglio del cuneo fiscale e’ iniziato, ma deve diventare strutturale“. Cosi’ Fabio Fortuna, economista e rettore dell’universita’ Niccolo’ Cusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Leggi su dire

altraliguriage : @NicolaPorro @marco_gervasoni Verrà dal popolo ma dal popolo non ha imparato nulla: non ha tutelato i suoi dipenden… - Valerrimo : I #5STELLE hanno già dimostrato con la riforma della prescrizione di avere un'idea distorta dello Stato, molto più… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Fortuna Il Fisco ci tartassa ogni giorno ma è giusto pagare le tasse? Proiezioni di Borsa Il Fisco ci tartassa ogni giorno ma è giusto pagare le tasse?

La domanda, ovviamente provocatoria, sorge però spontanea. Se vi chiedete perché, guardatevi intorno. Funziona tutto come volete? Anzi, funziona tutto come dovrebbe? Manco per sogno, ovviamente. Evasi ...

Come viene tassata la “fortuna” in Italia?

Tassazione, fisco e aliquote non sono solo parole legate alla borsa e al mercato del lavoro, ma anche a quello dell’intrattenimento ludico. Vediamo in quest’articolo come funziona la tassazione in Ita ...

La domanda, ovviamente provocatoria, sorge però spontanea. Se vi chiedete perché, guardatevi intorno. Funziona tutto come volete? Anzi, funziona tutto come dovrebbe? Manco per sogno, ovviamente. Evasi ...Tassazione, fisco e aliquote non sono solo parole legate alla borsa e al mercato del lavoro, ma anche a quello dell’intrattenimento ludico. Vediamo in quest’articolo come funziona la tassazione in Ita ...