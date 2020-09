Eboli, donna finisce in canale di irrigazione e muore (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – È una donna di cinquant’anni, infermiera presso il Campolongo Hospital, la vittima dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in località Coda di Volpe sulla strada provinciale che collega Eboli all’Aversana. Non sono ancora note le cause per le quali la donna, alla guida dell’auto, è finita in una canale di irrigazione perdendo la vita. Inutili i soccorsi, la vittima è deceduta sul colpo. I carabinieri della Compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, sono al lavoro per capire le cause dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

