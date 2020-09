Doveva rimuovere un tumore ma muore in sala operatoria: chieste condanne per 4 medici (Di giovedì 3 settembre 2020) Doveva rimuovere un tumore, invece è morto a causa di un’emorragia. E’ così che il professore di letteratura all’Università di Roma Tor Vergata Enrico Guaraldo ha perso la vita nel 2013 durante l’operazione nella clinica Villa Margherita. Il docente sarebbe morto perché i medici non avrebbero fatto una terapia anticoagulante nonostante l’uomo prendesse dei farmaci per una patologia cardiaca. Come riporta Fanpage, la Procura di Roma ha ora chiesto quattro condanne per omicidio colposo nei confronti di quattro medici e un’archiviazione. Condanna a due anni per il chirurgo, l’assistente e l’anestesista. Un anno e dieci mesi per l’altro chirurgo. Chiesta l’archiviazione, invece, per la cardiologa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Doveva rimuovere un tumore ma muore in sala operatoria: chieste condanne per 4 medici - JJRobert99 : @alepaganotwit 1) DC e PSI si opponevano alla svendita Italiana e al massacro verso il mondialismo. Il Deep State d… - Carolyne_c96 : @jisungwoof Per favore puoi rimuovere il video? Era privato e non doveva essere diffuso! Ora ci saranno conseguenze! Grazie! ???????????? - CLonati : @PBerizzi @repubblica Il responsabile del commercio su aree pubbliche doveva invitarlo a rimuovere il materiale pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Doveva rimuovere Venezia, a Palazzo Grassi rimossa l’opera dell’artista omicida Corriere della Sera Trasportano surgelati su un mezzo che non refrigera a dovere. Sequestrata la merce e denunciati i titolari

I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato due quintali di prodotto surgelato trasportati a bordo di un mezzo ritenuto non idoneo. La merce – pesce, ...

Venezia, a Palazzo Grassi rimossa l’opera dell’artista omicida

«Non un atto di cancellazione ma un segno di cordoglio». Così Palazzo Grassi spiega la decisione di di rimuovere «Don’t Let the Darkness Eat You up» (Non lasciare che l’oscurità ti divori), l’opera di ...

I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato due quintali di prodotto surgelato trasportati a bordo di un mezzo ritenuto non idoneo. La merce – pesce, ...«Non un atto di cancellazione ma un segno di cordoglio». Così Palazzo Grassi spiega la decisione di di rimuovere «Don’t Let the Darkness Eat You up» (Non lasciare che l’oscurità ti divori), l’opera di ...