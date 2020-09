"Cos'ha ottenuto dalla Ue per aprire i porti?". Migranti, bomba di Salvini sulla Lamorgese (Di giovedì 3 settembre 2020) L'accusa è velata, il sospetto è pesantissimo. Sospetto sollevato da Matteo Salvini a Omnibus, il programma di La7 dove era ospite in collegamento nel mattino di giovedì 3 settembre. Il tema, l'immigrazione: "Gli sbarchi sono quadruplicati per una scelta del governo, li vanno a prendere nelle acque libiche", premette il leader della Lega. Dunque l'accusa velata, il pesante sospetto che Salvini cova su Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno nel mirino per la gestione dell'emergenza-sbarchi: "Forse Lamorgese in cambio di eventuali prestiti ha garantito all'Unione europea che l'Italia tornava ad aprire i porti - lancia il sasso Salvini -. Noi avevamo dimezzato anche il numero di morti nel Mediterraneo", conclude l'ex ministro dell'Interno. ... Leggi su liberoquotidiano

DiDimiero : Cos'hanno ottenuto sindaco di Lampedusa Martello e governatore Musumeci nell'incontro con il premier Conte a Palazz… - Sam_Ishtar : @antoesposit Perdi un bel po' di passaggi. Studia la Storia del PD. Vai a vedere, prima e dopo il mio amico, chi e… - sofiasplan : cos'hai ottenuto adesso dopo aver detto che è ORRENDA e che somiglia ad igor di frankestein junior? un trofeo? te l… - MonEleonora : @Uomo900 @radiosilvana @Topo_Ligio @Romy_kitty1 @francescatotolo Quindi: cos'ha ottenuto? - Lorett62826304 : RT @MariP1951: #Frammenti #CasaLettori E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi d… -

