Concerti in Italia, gli organizzatori: “Danni spaventosi, un altro 2021 così e chiudiamo, se le cose andranno bene ecco quando ripartiranno i grandi eventi” (Di giovedì 3 settembre 2020) I “Seat Music Awards” hanno creato un precedente unico nel mondo della musica live nel nostro Paese. Per la prima volta nella loro storia tre, tra le grandi agenzie di Concerti, hanno sotterrato l’ascia di guerra per allearsi e combattere lo spettro di una crisi importante che si protrae dal lockdown e che ha messo a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Abbiamo incontrato Ferdinando Salzano di Friends And Partners, Roberto De Luca di Live Nation Italia, Clemente Zard di Vivo Concerti e ci hanno illustrato uno scenario “drammatico” con “danni spaventosi”. Si registra in totale il -90.47% di differenza di fatturato in meno, rispetto allo scorso anno. Il nesso turismo, spettacoli musica dal vivo e industria dell’accoglienza, al momento è interrotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Questa sera alle 20.30 nel cortile del Teatro Tempio appuntamento con ‘Les deux quators’, una lezione concerto con Giovanni Bietti e il Quartetto Mitja inserita nella rassegna ‘Musica al verde’ della ...

Sabato 19 Settembre alle ore, 21:00 presso l’Area Exp di Cerea (VR) si terrà un’imperdibile tappa del nuovo tour della PFM – Premiata Forneria Marconi. La storica band, dopo lo stop imposto dalle disp ...

Questa sera alle 20.30 nel cortile del Teatro Tempio appuntamento con 'Les deux quators', una lezione concerto con Giovanni Bietti e il Quartetto Mitja inserita nella rassegna 'Musica al verde' della ...Sabato 19 Settembre alle ore, 21:00 presso l'Area Exp di Cerea (VR) si terrà un'imperdibile tappa del nuovo tour della PFM – Premiata Forneria Marconi. La storica band, dopo lo stop imposto dalle disp ...