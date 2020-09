Comune di Roma nega cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, ma firma l’appello per la liberazione (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Patrick George Zaki, il ricercatore egiziano che studiava in Italia e detenuto da mesi in Egitto con l’accusa di sedizione, non ricevera’ la cittadinanza onoraria della citta’ di Roma, come chiedeva il primo testo di una mozione presentata in Assemblea capitolina dal Pd. Ma il Comune aderira’ all’iniziativa lanciata dall’associazione ‘InOltre’ e firmera’ la lettera-appello a sostegno della liberazione del giovane, gia’ sottoscritta da centinaia di enti, Comuni e personalita’ varie, che sara’ spedita al carcere di Tora (in cui Zaki e’ recluso). Questo l’esito del dibattito odierno nell’Aula Giulio Cesare del Comune di Roma riunita in teleconferenza. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Concorsone, tutti vogliono lavorare al Comune di Roma: già arrivate 32mila candidature RomaToday Addio alla serie A1, dopo lo sfratto la Lazio Nuoto ritira la squadra

ROMA – Ieri il Comune di Roma ha apposto i sigilli alla struttura della Lazio Nuoto in via Giustiniano Imperatore, a Garbatella. Uno sfratto che porta la società “inevitabilmente” a ritirare la squadr ...

BARZIO/CAMBIANO VIABILITÀ E PARCHEGGI PER LA PARTENZA DEL GIRO U23

BARZIO – Alla vigilia della partenza della settima tappa del Giro d’Italia Under 23 il Comune di Barzio informa in merito alle modifiche alla viabilità per consentire lo svolgersi dell’evento che pren ...

