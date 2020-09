Ciclismo, Giulio Ciccone positivo al Covid-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19. Lo scalatore abruzzese della Trek-Segafredo quindi non sarà al via della Tirreno-Adriatico che inizia il prossimo 7 settembre ed è da verificare un suo recupero per i Mondiali e soprattutto per il Giro d’Italia, dove dovrebbe essere il principale alfiere di Vincenzo Nibali. Ciccone è risultato positivo al tampone il 31 agosto, dopo che il team lo aveva rimandato a casa per seguire un allenamento individuale a causa di alcuni sintomi di stanchezza accusati dal corridore, inizialmente negativo al tampone effettuato insieme al resto della squadra. L’ultimo contatto di Ciccone con i compagni e lo staff è risalente al 23 agosto scorso, dopo la notizia della positività ... Leggi su sportface

