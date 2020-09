Cavallo in fuga semina il panico per le strade di Calabritto (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalabritto (Av) – Verso le 18.30, a Calabritto un Cavallo è scappato dal recinto. Durante la fuga ha danneggiato alcune autovetture e causato la caduta di una persona che era alla guida di un motociclo. Soccorso e trasportato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, il centauro non avrebbe riportato gravi lesioni. L’animale, lievemente ferito ad un arto, è stato bloccato dal proprietario. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

