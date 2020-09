Caso Messi, parla Griezmann: “Speriamo resti, nemmeno noi sappiamo granché” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dal momento in cui Leo Messi ha chiesto la cessione al Barcellona, il mondo del pallone sembra essersi fermato. Dopo 20 anni potrebbe interrompersi il sodalizio tra il club e l'argentino, un binomio indissolubile che però sembra essere arrivato al capolinea. Tutto però è ancora possibile e la permanenza, almeno per la prossima stagione, sembra fattibile.parla Griezmanncaption id="attachment 929115" align="alignnone" width="300" Messi Griezmann Barcellona (getty images)/captionNelle ultime ore anche il suo compagno di squadra Griezmann ha voluto dire la sua sulla querelle tra l'argentino e il club: "Stiamo cercando di avere notizie a riguardo, ma ciò che sta succedendo è una questione fra lui ed il club. Noi speriamo solo che resti. ... Leggi su itasportpress

telecincoes : El 'caso Messi' da un giro radical ?? - ItaSportPress : Caso Messi, parla Griezmann: 'Speriamo resti, nemmeno noi sappiamo granché' - - SpringDay_Kate : Ho infornato dei biscotti ma quando li stavo disponendo sulla teglia ero incazzata e li ho messi a caso quindi ora… - MonicaValerio3 : Ma Crisanti sta bene? Qui danno tutti numeri a caso, tanto per... Siamo messi veramente male! #inondala7 - sognidineve : RT @kurxkage: ?? THE SEXUALITIES OF THE CHARACTERS OF NARUTO ?? -i personaggi sono messi un po' a caso, nella classifica saranno in ordine a… -