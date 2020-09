Benevento, rivolta nel carcere: un agente di polizia ferito grave (Di giovedì 3 settembre 2020) A Benevento scoppia una pesante e violenta rivolta all’interno del carcere della città: cinque agenti feriti, uno di loro è grave. Benevento finisce, ancora una volta per un fattaccio, sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali. Nell’arco della notte è scattata una furiosa, pesante e violenta rivolta nel carcere della città stessa. Cinque agenti della polizia penitenziaria, i primi a intervenire per sedare il grande marasma carcerario, nel momento della colluttazione hanno riportato diverse ferite. Uno scontro con i detenuti nel quale uno stesso agente è rimasto gravemente ... Leggi su bloglive

