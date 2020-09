Avellino, Miceli e Bruzzo alla carica: “Puntiamo al massimo con questa maglia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSturno (Av) – Continuano le presentazione ufficiali in casa Avellino. E’ stato il giorno di Mirko Miceli e Michele Bruzzo. “Il primo impatto è stato positivo – dice l’ex Samb – Ho trovato un ambiente sereno e carico e la prima impressione è ottima. Non sono io a scoprire la piazza di Avellino, non ho esitato un attimo ad accettare. Mi confronto in un girone del tutto nuovo per me – continua – E’ una sorta di Serie B, non vedo l’ora di sfidare club di grande blasone. Sono alla soglia dei 30 anni, il peso di essere leader mi stimola, sarà importante dimostrare giorno per giorno di poter essere titolare prima e magari punto di riferimento successivamente, dopo. Lavoreremo duro per arrivare più ... Leggi su anteprima24

CinqueRighe : U.S: Avellino; 'Preso' a titolo definitivo il roccioso difensore Miceli - CinqueRighe : SPORT - U.S: Avellino, Preso a titolo definitivo il roccioso difensore Miceli - - ilCiriaco : Mirko Miceli è un nuovo calciatore dell’Avellino - NunzioMarrazzo : Avellino. Ufficiale l’arrivo di Miceli ???????? #Avellino, #Braglia, #Calcio, #DAgostino, #GironeC, #Miceli, #SerieC… - bassairpinia : U.S. Avellino. Ingaggiato il difensore Mirko Miceli a titolo definitivo. - -