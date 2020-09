Australia, arrestata per un post su Facebook? Sì, ma pianificava una manifestazione non autorizzata (Di giovedì 3 settembre 2020) La notizia della donna arrestata per un post su Facebook nel quale si opponeva al lockdown sta rimbalzando su tutte le testate. Secondo i titoli pubblicati dai quotidiani, in effetti, la storia di Zoe Buhler fa pensare che la donna sia stata arrestata dopo aver pubblicato un dissenso – di quelli più comuni che possiamo trovare sui social – contro le misure anti-covid del governo. I nostri lettori ci segnalano l’articolo pubblicato su Fanpage che nel titolo scrive: “Australia, pubblica su Facebook post contro misure anticovid: la polizia la arresta in casa”. Non un semplice post ma un’istigazione a violare le norme con una manifestazione non ... Leggi su bufale

