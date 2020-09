Arval - Una polizza ad hoc tutela il noleggio ed evita le penali (Di giovedì 3 settembre 2020) noleggio Protetto è la nuova polizza assicurativa pensata da Arval in collaborazione con Nobis Assicurazioni per noleggiare unauto senza preoccuparsi di eventuali penali per linterruzione del servizio. La polizza si attiva infatti in caso di perdita del posto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e in caso di grave invalidità a seguito di infortunio. Nel primo caso, si può scegliere di mantenere attivo il noleggio godendo fino a sei canoni di rimborso, oppure interrompere il contratto senza penali per un massimo di 20.000 euro (queste condizioni valgono anche in caso di grave invalidità a seguito di infortunio). Inoltre, noleggio Protetto tutela il consumatore pure per il ricovero ospedaliero, ... Leggi su quattroruote

L'affitto a lungo termine dell'auto diventa a zero stress con la nuova formula assicurativa 'Noleggio Protetto'. Lanciata da Arval, garantisce al clienti la disponibilità del veicolo anche in caso di ...

