Antonio Zequila avvertimento fuori il GF Vip: “Antonella Elia stai attenta…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Antonio Zequila lancia un avvertimento nei confronti di Antonella Elia e insieme a lui al settimanale Nuovo Tv si aggiungono anche le dichiarazioni di Fabio Testi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip della scorsa edizione non sembrano essere contenti della tanta notorietà che, Antonella Elia sta avendo negli ultimi mesi. La ex gieffina infatti, dopo l’esperienza con Pietro Delle Piane all’interno di Temptation Island è stata scelta da Alfonso Signorini per occupare il posto di opinionista insieme a Pupo, nella nuova edizione del GF Vip che, partirà tra poco meno di due settimane. Quali sono state le parole di Antonio e Fabio Testi? Antonio Zequila lancia un avvertimento L’ex concorrente ... Leggi su giornal

gnustefani : Magalli ?? Adriana Volpe ?? Antonio Zequila ????????? Adriana Volpe ???????? - Stone_ColdCrazy : @fuoripostoluogo @la_skinnyy Detta praticamente alla Antonio Zequila ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila Sossio Aruta contro Antonio Zequila: la lite continua a distanza YouMovies Grande Fratello Vip 5: ecco i nomi di tutti i concorrenti ufficiali

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...

Donne e donne: il film sul femminicidio a Venezia

Mentre si aspetta l’uscita al cinema di Donne e donne, che sarà in programmazione dal 18 Settembre 2020, il film viene presentato nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezi ...

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...Mentre si aspetta l’uscita al cinema di Donne e donne, che sarà in programmazione dal 18 Settembre 2020, il film viene presentato nel corso della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezi ...