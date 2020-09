Anticipazioni Una Vita 7 – 12 settembre: Marcia si avvicina a Felipe per conto di Genoveva e Ursula (Di giovedì 3 settembre 2020) Anticipazioni Una Vita 7 – 12 settembre: cos’accadrà? Precisiamo che lunedì 7 settembre (come anche domenica 6) vedremo altre due repliche della telenovela spagnola. Gli inediti ripartiranno martedì 8. Liberto, rilasciato grazie a Felipe, tornerà a casa, ma appreso che Rosina non riesce a perdonarlo, se ne andrà per non far soffrire la moglie ulteriormente. Cinta confesserà a Rafael di non essere innamorata di lui ma di Emilio e Marcia, inviata da Genoveva e Ursula come spia a casa di Felipe, si avvicinerà “pericolosamente” a lui: i due saranno sul punto di baciarsi! Anticipazioni Una Vita lunedì 7 ... Leggi su pianetadonne.blog

