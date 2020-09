Andrea Delogu si sente male in diretta, il gesto di Marcello Masi: tensione e commozione in diretta Rai | Guarda (Di giovedì 3 settembre 2020) Momenti di tensione, paura e tenerezza a La vita in diretta estate, il programma in onda su Rai 1 e arrivato alle sue battute finali. Già, perché Andrea Delogu si è sentita poco bene durante la diretta. E che sarebbe stata una giornataccia lo aveva già annunciato su Twitter: "Oggi sono uno straccio", aveva scritto. Insomma, non era in grande forma. E sul finire della puntata si è visto. Nel corso di uno degli ultimi collegamenti, si è sfilata le scarpe coi tacchi e si è seduta per terra, forse temendo di collassare, forse perché le gambe non la reggevano più. E a quel punto, il collega Marcello Masi, per non far notare la difficoltà della sua collega, si è ... Leggi su liberoquotidiano

