X Factor 2020 | «Il ritorno all’intimità»

Un ritorno alle origini, al senso più puro di una musica schietta e sincera, capace di svelare qualcosa di più dell'anima di chi sale sul palco. X Factor 2020, al via giovedì 17 settembre alle 21.10 su Sky Uno, riparte da zero, da una giuria completamente rinnovata e da un'attenzione sempre più grande ai giovani, che, numerosi, hanno deciso di mettersi in gioco per raccontarsi e vivere fino in fondo un'occasione unica, irripetibile. «Il bello di quest'anno è il racconto molto bello della Generazione Z che ne è venuto fuori» spiega a VanityFair.it Marica Casalinuovo, Produttore Esecutivo Fremantle Italia. «Abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di esprimersi fin dalle fasi di casting con più di uno dei loro pezzi, e questo ha permesso loro di usare la musica per svelare loro stessi».

