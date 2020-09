Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità di nuovo bentrovate l’appuntamento con Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio sulla Cassia coda tratti tra Olgiate tomba Nerone nei due sensi di marcia sulla Tiburtina si sta in coda tra albuccione 7 ville in entrambe le direzioni traffico rallentato sulla Appia nei pressi di Albano Genzano e sulla Nettunense all’altezza dei centri abitati di Papa Cecchina diamo uno sguardo al trasporto pubblico Sono in corso lavori di manutenzione in viale delle Belle Arti per tutta la giornata di oggi la linea tram 2 è sospesa e sostituita da bus sull’intera tratta 19 invece limita le corse a Valle Giulia tra Valle Giulia a piazza Risorgimento è in strada navetta bus 19 Passiamo al trasporto ferroviario per danni alla rete elettrica ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 19:15: Astral infomobilità Buon pomeriggio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-09-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it