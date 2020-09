Vasco Rossi a favore della mascherina, un hater lo contesta e lui risponde in un modo epico e nessuno fiata più (Di mercoledì 2 settembre 2020) In tempo di coronavirus c’è chi si schiera completamente a favore delle mascherine e chi assolutamente contro e poi c’è chi, più equilibrato parla di un uso necessario ma moderato. I pro e i contro della mascherina secondo i vip Anche i vip si stanno schierando chi a favore e chi contro la mascherina ma, in linea di massima ciò che un po’ tutti ritengono e che la mascherina vada usata nei luoghi pubblici e, in caso di assembramenti, anche in spazi aperti ma quando si è soli non va proprio messa. Questo, ad esempio è ciò che sostiene Vittorio Sgarbi che recentemente ha avuto modo di discutere anche con toni molto accesi con Alessandro Gassman. Vittorio Sgarbi è sindaco di Sutri e lì ... Leggi su baritalianews

