I fondi comuni di investimento fanno parte innanzitutto della categoria dei cosiddetti OICR (Organismi di investimento Collettivo del Risparmio), ovvero tutti quegli strumenti finanziari che, insieme ai fondi SICAV, permettono di investire nei mercati di capitali, frazionando in questo modo il rischio per gli investitori. I fondi comuni di investimento sono, nello specifico, dei prodotti finanziari che permettono ai risparmiatori di sottoscrivere quote di partecipazione a patrimoni collettivi, garantendogli così alcuni Vantaggi ai quali un investitore individuale in genere non avrebbe diritto. I fondi SICAV, invece, non sono altro che società d'investimento a ...

Rientro a scuola: più i vantaggi dei rischi. Lo dice la scienza Vanity Fair Italia Vantaggi e rischi dei fondi comuni di investimento

I vantaggi dei fondi comuni di investimento Uno dei principali ... una determinata percentuale sul valore delle quote da loro acquistate. I rischi dei fondi comuni di investimento Senza assunzione di ...

Attenzione alla casa dei sogni acquistata dal costruttore

. Tra bonus e superbonus, la casa dei sogni diventa più a portata di mano. L’acquisto di un appartamento o di una villetta a schiera è, inoltre, un investimento che presenta alcuni indiscutibili vanta ...

