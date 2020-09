Valentina Autiero ‘colpo grosso’ | Esterna con Nicola a Uomini e Donne (Di mercoledì 2 settembre 2020) A Uomini e Donne, Valentina Autiero avrebbe fatto il ‘colpo grosso’. A rivelarlo è l’influencer Amedeo Venza, il quale è venuto a sapere che, dopo mesi, Valentina Autiero potrebbe essere riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Infatti, sembra che la dama di Anzio sia riuscita a fare un Esterna con Nicola Vivarelli. I due sarebbero stati avvistati, non insieme, ma nello stesso posto. Del resto, Valentina Autiero non ha mai nascosto di avere un debole per Nicola Vivarelli, fin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne. Quando il giovanissimo cavaliere si è proposto per corteggiare Gemma Galgani, di quasi cinquant’anni ... Leggi su giornal

infoitcultura : Uomini e Donne: Nicola Vivarelli dimentica Gemma con Valentina Autiero - infoitcultura : Valentina Autiero si prende Nicola Vivarelli in arte Sirius | Anticipazioni Uomini e Donne - maccario_marta : RT @nelnomedeltrash: Ma fatemi capire nella puntata di domani si scopre che la queen valentina autiero si sente con sirius e si scambiano i… - lasara_81 : Guardate un po' cos'ha fatto ieri Valentina Autiero. Pazzesca biondo platino. #uominiedonne #25agosto -