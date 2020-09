Teatro Regio, i revisori dei conti: “Mancano figure amministrative di rilievo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un organico carente per quanto riguarda le figure amministrative necessarie per il buon funzionamento della macchina. È quanto fanno notare i revisori dei conti del Teatro Regio nel corso di un’audizione in Comune in attesa della nomina di un commissario straordinario. “La Fondazione – hanno spiegato i revisori – è sprovvista di un direttore generale e di un responsabile amministrativo e di controllo, ruoli in parte esercitati dal Sovrintendente e in parte da consulenti esterni. La struttura risulta dunque sprovvista di elementi primari per il buon funzionamento della macchina amministrativa”. Nello specifico dei conti dell’ente lirico i revisori hanno invece sostenuto che ... Leggi su nuovasocieta

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, in collaborazione con il Municipio V – Roma Capitale, presenta, come anteprima della stagione 2020/21, il progetto speciale Quarticciolo. La vita attorno a un tavolo ...

Un reading dedicato al senso dell’arte nella società contemporanea. Martedì 15 settembre, alle 21.15, la Libera Accademia del Teatro chiuderà la rassegna “Anfiteatro sotto le stelle”, il cartellone vo ...

