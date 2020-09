Tassista stupra 2 clienti durante la corsa: arrestato (Di mercoledì 2 settembre 2020) . L’uomo, denunciato nel 2017, fu rilasciato per insufficienza di indizi e ha continuato a lavorare Un Tassista ha stuprato due clienti mentre le portava rispettivamente in hotel e a casa. È accaduto a Roma, in due diverse occasioni: la prima nell’aprile del 2017 e la seconda nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

