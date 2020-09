Stuprata ed uccisa a 9 mesi: l’orrore si chiama ‘padre’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una piccola di soli nove mesi è stata trovata morta per strangolamento, dopo essere stata anche Stuprata ad Houston, negli Stati Uniti Luis Luna (Fonte foto: web)Una storia raccapricciante, quella che ci giunge dagli Stati Uniti, dalla contea del Texas, dove si trova la città di Houston. Lì, il ventitreenne Luis Luna, è accusato di aver violentato e poi ucciso la piccolissima figlia di nove mesi, Savayah Mason. Sulla piccola, morta per strangolamento secondo l’autopsia, trovati infatti anche i segni di una violenza sessuale. I fatti, sarebbero accaduti nello scorso 24 agosto. La mamma, racconta di aver accompagnato la figlia dall’uomo, il giorno 21 agosto e lo stesso Luna, che vi viveva con altre due persone, afferma che la piccola non avrebbe mai lasciato ... Leggi su chenews

