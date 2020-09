Speranza: “La riapertura delle scuole è la nostra priorità” (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’informativa del ministro Speranza al Senato: “Bisogna continuare a rispettare le tre regole fondamentali”. ROMA – Nuova informativa del ministro Speranza al Senato. Il titolare del Dicastero della Salute si è soffermato sul quadro europeo dell’emergenza coronavirus: “La situazione epidemiologica dell’Ue si è significativamente deteriorata e c’è stata una graduale risalita di contagi – le parole dell’esponente del Governo riportato da TgCom24 – il lockdown del nostro Paese ha funzionato e il comportamento degli italiani, così come le decisioni prese, sono riusciti a fermare la crescita della curva e ci danno un vantaggio significativo“. “Voglio rendere nota la nostra proposta che porterò a Bruxelles – ha ... Leggi su newsmondo

robersperanza : «Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità». 150 anni fa nasceva Maria Montessori, tra le prim… - graziano_delrio : Tra poco ore riparte la #MostradelcinemadiVenezia È il primo grande evento post #Covid_19 un piccolo passo verso la… - matteosalvinimi : Ancora grandine, trombe d’aria e devastazione: tutta la mia vicinanza al grande popolo Veneto, nella speranza che a… - NewsMondo1 : Speranza: “La riapertura delle scuole è la nostra priorità” (VIDEO) - CassieFran : Il Tour a settembre mi fa un po' strano. Il Tour per me è estate, vacanze, caldo. Pomeriggi trascorsi al centro est… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “La Coronavirus, Speranza “Battaglia non è ancora vinta, serve prudenza” Padova News