Sondaggi Regionali | in Puglia Fitto in leggero vantaggio su Emiliano Testa a testa Pd-Lega La pentastellata Laricchia al 15 | 6%

Come in Toscana c'è un testa a testa tra il dem Giani e la leghista Ceccardi, anche in Puglia il candidato del centrosinistra Michele Emiliano è a una manciata di voti dal competitor forzista Raffaele Fitto. Con la differenza che, mentre nella storica Regione rossa Giani è in leggero vantaggio, il governatore uscente Emiliano è costretto a rincorrere il suo rivale. A sostenerlo è l'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui Fitto può contare attualmente sul 41% dei consensi, mentre l'ex sindaco di Bari è dato al 39,4%. In terza posizione c'è la candidata del Movimento 5

