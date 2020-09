Si perdono sul Gran Sasso: salvati due escursionisti campani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due escursionisti campani, padre di 56 anni e figlio di 25 anni, erano partiti all’alba per un’escursione sul Corno Grande, a quota 2912 metri di altezza, la cima piu’ alta del massiccio del Gran Sasso (Te), ma durante l’escursione hanno imboccato un sentiero sbagliato, in particolare quello noto agli alpinisti con il nome della Pera, e ad un tratto si sono ritrovati su un salto di roccia altissimo e pericoloso. Padre e figlio hanno cosi’ chiamato il 118, che ha allertato il Soccorso Alpino d’Abruzzo, subito intervenuto con delle squadre di terra e l’elicottero del 118 per effettuare il recupero. Un intervento molto difficile proprio per le caratteristiche impervie del luogo, che hanno imposto ai tecnici l’esigenza di utilizzare le funi per il ... Leggi su meteoweb.eu

NadiaMAI4 : Non sapevo che fosse candidato con la Lega, un piccolo neo sul suo strepitoso curriculum. Glielo perdono volentieri… - sadie96_maria : @TongueRough @VincenzoDeLuca Perdonare la lega per tutto il fango che ha gettato sul sud e su Napoli e la Campania… - Luciana94297309 : @ZerbettoGiacomo @DiReddito Guardi, mi creda ,non ho mica capito cosa mi vuol dire e su cosa mi vuol sfidare e che… - Tramatlantico_ : Il pd si acconcia a fare una legge elettorlae per far vincere quelli che perdono e governare altri 10 aa col 20% da… - __barbarella__ : @kimilfung @bioccolo Verissimo, però ci sono varie gradazioni di marrone. Io fortunatamente sto sul beige, ma voler… -

Ultime Notizie dalla rete : perdono sul Niente luna park? E saltano tutte le feste del perdono LA NAZIONE Covid, la preside della scuola del Parco Verde: "Riapriamo i cancelli o perdiamo questi ragazzi"

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 60 pazienti positivi, 5 in terapia intensiva "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 60 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars- ...

Lavoro: segnali di ripresa in Polesine

ROVIGO - Il secondo trimestre del 2020 evidenzia gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sul mercato del lavoro veneto: per la prima volta il secondo trimestre dell’anno si chiude con un saldo ...

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 60 pazienti positivi, 5 in terapia intensiva "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 60 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars- ...ROVIGO - Il secondo trimestre del 2020 evidenzia gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sul mercato del lavoro veneto: per la prima volta il secondo trimestre dell’anno si chiude con un saldo ...