Scossa di terremoto: trema la terra in provincia di Avellino (Di mercoledì 2 settembre 2020) trema la terra in Campania, in provincia di Avellino: una Scossa di magnitudo 3.1 a pochi chilometri dalla località di Senerchia. Paura in provincia di Avellino: trema la terra per una Scossa di magnitudo 3.1. L’evento sismico si è sviluppato a 4 chilometri dalla località di Senerchia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

