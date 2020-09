Scatta l'allarme autunno: "Farmacie senza le dosi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gabriele Laganà Rispetto agli anni scorsi si ipotizza che molte più persone quest’anno faranno il vaccino anti-influenzale per paura del coronavirus. Ma ad oggi mancherebbero 1,5 milioni di fiale Il timore del coronavirus potrebbe spingere quest’anno molti più italiani a fare il vaccino anti-influenzale. Un bene sotto certi aspetti ma non tutto è oro quel che luccica. Perché ora vi è un altro rischio: forse non tutti, almeno inizialmente, potranno usufruire dello strumento contro il fastidioso, e in alcuni casi pericoloso, male di stagione per mancanza delle dosi. Come racconta La Nazione, a richiedere il vaccino anti-influenzale al medico di famiglia adesso sono persone che"prima dovevamo inseguire per farselo" o quelli che, non rientrando nelle categorie più fragili o nei malati cronici, di solito ... Leggi su ilgiornale

