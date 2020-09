Rodri e Thiago, passaggi spettacolari in ritiro con la Spagna – VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un VIDEO di passaggi difficili e ininterrotti tra Rodri e Thiago Alcantara ha ricevuto moltissime visualizzazioni. La nazionale spagnola ha da poco cominciato il ritiro a Madrid, alla Ciudad Del Futbol di Las Rozas. Guidata dal commissario tecnico Luis Enrique affronterà prossimamente due impegni nella Nations League. Giovedì giocherà contro la Germania, a Stoccarda, e domenica contro l’Ucraina, a Madrid. Tutti e ventiquattro i giocatori convocati dal tecnico sono arrivati al centro sportivo di allenamento lunedì scorso. Tra loro c’erano anche i forti centrocampisti Rodri e Thiago Alcantara. Thiago, che ha ventinove anni, ha da poco vinto la Champions League con il Bayern Monaco e sarebbe ... Leggi su bloglive

FrankRN10 : RT @Teo__Visma: Uno sarebbe 'il medianaccio' della Spagna e del Manchester City, l'altro è semplicemente uno dei migliori 3 centrocampisti… - SementeLuigi : @Torrenapoli1 premesso che anche Rodri e’ nu mostr guardate la differenza nel palleggio e lancio dei due, con Thiag… - GreenMidnight1 : RT @Teo__Visma: Uno sarebbe 'il medianaccio' della Spagna e del Manchester City, l'altro è semplicemente uno dei migliori 3 centrocampisti… - GiErre7 : @Torrenapoli1 Thiago si muove a dx e sx per prender palla, Rodri deve solo star fermo. Che giocatore Alcantara.. - AntorisRispo : RT @Teo__Visma: Uno sarebbe 'il medianaccio' della Spagna e del Manchester City, l'altro è semplicemente uno dei migliori 3 centrocampisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Rodri Thiago

ItaSportPress

Tornano le sfide internazionali e tornano gli impegni di Nations League. Giovedì, alle 20.45, la Germania sfiderà la Spagna, nella prima sfida del gruppo D. Il match verrà trasmesso in diretta su Ital ...Pep Guardiola vule Lionel Messi; è la pedina mancante per emulare il Barcellona 2008/2009, quello del triplete e dei sei trofei in un anno solare. E' quanto afferma Fichajes.net che svela, ruolo per r ...