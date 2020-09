Pippo Franco, gli 80 anni dell’attore e cabarettista romano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesco Pippo, vero nome di Pippo Franco, nasce a Roma il 2 settembre 1940. Ha fatto parte della storica compagnia del Bagaglino. Tanti auguri a Pippo Franco! Il noto attore e comico italiano è infatti nato a Roma il 2 settembre 1940. Gli esordi Nato Francesco Pippo, figlio di Wanda e di Felice, originari delle Marche e della Campania, da bambino segue gli studi in collegio. Frequenta poi il liceo artistico di via Ripetta dove tra i suoi insegnanti vi sono Renato Guttuso e Giulio Turcato, che favoriscono in lui la passione per la pittura. Successivamente si appassiona anche di musica. Esordisce al cinema a soli vent’anni, nel 1960, con “Appuntamento a Ischia”, musicarello diretto da Mario Mattoli. Nel film, insieme con Aldo ... Leggi su newsmondo

travelitalia : Nati il 02 settembre: 1938 Giuliano Gemma, Attore. 1940 Pippo Franco, Attore. 1943 Rosalind Ashford, Cantante dei M… - romi_andrio : RT @Antonio79B: 'Tutti quanti mi chiamano Pippo, compresa mia moglie. Solo la mia mamma mi chiamava Franco. Se qualcuno mi chiama Franco, i… - Fiammy71 : RT @Antonio79B: 'Tutti quanti mi chiamano Pippo, compresa mia moglie. Solo la mia mamma mi chiamava Franco. Se qualcuno mi chiama Franco, i… - LailaBoccedi : RT @Antonio79B: 'Tutti quanti mi chiamano Pippo, compresa mia moglie. Solo la mia mamma mi chiamava Franco. Se qualcuno mi chiama Franco, i… - vincenzodepalma : RT @Antonio79B: 'Tutti quanti mi chiamano Pippo, compresa mia moglie. Solo la mia mamma mi chiamava Franco. Se qualcuno mi chiama Franco, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Franco Gli 80 anni di Pippo Franco, da Billy Wilder al Bagaglino Spettakolo.it Pippo Franco, dalla disavventura con la colf all’unico film come regista: 8 curiosità

Dagli spettacoli del Bagaglino alle barzellette de La Sai L’Ultima, dai film commedia sexy all’italiana alla versione teatrale de «Il Marchese del Grillo», senza dimenticare le sue incursioni sul palc ...

Buon compleanno Pippo Franco, Wanna Marchi, Bruno Contrada…

…Sergio Tacchini, Maurizio Scaparro, Antonio Giraudo, Pietrangelo Buttafuoco, Sergio Luzzatto, Andrea Illy, Keanu Reeves, Salma Hayek, Ruggero Rizzitelli, Chiara Braga, Paolo Rotondo, Matteo Urzia, Al ...

Dagli spettacoli del Bagaglino alle barzellette de La Sai L’Ultima, dai film commedia sexy all’italiana alla versione teatrale de «Il Marchese del Grillo», senza dimenticare le sue incursioni sul palc ...…Sergio Tacchini, Maurizio Scaparro, Antonio Giraudo, Pietrangelo Buttafuoco, Sergio Luzzatto, Andrea Illy, Keanu Reeves, Salma Hayek, Ruggero Rizzitelli, Chiara Braga, Paolo Rotondo, Matteo Urzia, Al ...