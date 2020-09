Papa Francesco: «La solidarietà è la strada per il post-pandemia» – Il video (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Dal Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, a Roma, riprendono le udienze generali di Papa Francesco, con la presenza dei fedeli dopo ben 189 giorni. Il Papa esorta a ripensare alla fase di ripresa dal Covid-19 come un bene comune. «Per uscire migliori da questa crisi bisogna farlo insieme, risvegliando la solidarietà» ricorda Bergoglio che stamani è tornato a tenere le catechesi assieme ai fedeli nel rispetto delle norme sanitarie. Il Papa è arrivato alle 9.20 sulla Ford Focus blu, è sceso e a piedi si è rivolto ai fedeli (circa 500) che si trovano dietro le transenne, muniti di mascherina e distanziati socialmente. Francesco ha chiacchierato con alcune donne e ha salutato tutti i ... Leggi su open.online

L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 2 settembre 2020. ROMA – L’Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 2 settembre 2020 si è svolta a porte aperte. Ritorna la presenza dei fedeli ...

Roma, 2 set. (askanews) – “L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, ...

