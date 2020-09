Messi Barcellona: l’argentino deciderà se presentarsi agli allenamenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lionel Messi dovrà decidere se presentarsi agli allenamenti con il Barcellona: futuro dell’argentino in bilico La riunione tra Josep Maria Bartomeu e Jorge Messi si è conclusa con un nulla di fatto. Le parti hanno ribadito le proprie posizioni discordanti, passando di fatto la palla decisiva a Lionel Messi. Come riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante argentino dovrà decidere se presentarsi alla ripresa degli allenamenti del Barcellona oppure proseguire la sua vita da separato in casa fino alla definitiva interruzione del contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

