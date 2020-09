Messaggero: la Roma tiene d’occhio Maksimovic per rinsaldare i rapporti con Ramadani (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Roma, secondo quanto scrive il Messaggero, tiene d’occhio Maksimovic perché vorrebbe rinsaldare i rapporti con il suo agente, Ramadani. “Tornando a Maksmimovic il profilo è da tenere sotto osservazione. Il suo agente infatti è Ramadani, lo stesso di Under. Ma non solo. A Trigoria intendono rinsaldare i rapporti con l’influente manager che ha in Premier una fitta rete di contatti che potrebbe rivelarsi una meta per i tanti esuberi di Trigoria. Senza dimenticare che, qualora la trattativa per Milik non si sbloccasse, nella sua scuderia ci sono attaccanti con le valigie pronte. Alcuni costosi ma disponibili a viaggiare in prestito. Il riferimento è a Jovic (Real Madrid). ... Leggi su ilnapolista

Carlo_R111 : RT @mangiarosaria: La solita stampa di sinistra tenta di demonizzare l'evento del 5 settembre. LO TSUNAMI È INARRESTABILE. STAMPA CORROTTA… - napolista : Messaggero: la Roma tiene d’occhio Maksimovic per rinsaldare i rapporti con Ramadani Il manager ha una fitta rete d… - giovann58134961 : RT @mangiarosaria: La solita stampa di sinistra tenta di demonizzare l'evento del 5 settembre. LO TSUNAMI È INARRESTABILE. STAMPA CORROTTA… - SoniaLaVera : RT @mangiarosaria: La solita stampa di sinistra tenta di demonizzare l'evento del 5 settembre. LO TSUNAMI È INARRESTABILE. STAMPA CORROTTA… - Natystella2 : RT @mangiarosaria: La solita stampa di sinistra tenta di demonizzare l'evento del 5 settembre. LO TSUNAMI È INARRESTABILE. STAMPA CORROTTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Roma Roma, tombe alla luce del sole: ultimo sfregio al Verano Il Messaggero Infarto, "nuovi test lo svelano in 10 minuti"

La cardiologia è alle soglie di una rivoluzione. Lo dimostrano le ricerche che sono state presentate al congresso (virtuale) della Società europea di cardiologia. L'elenco è lungo ma, sicuramente, per ...

Dalla vacanza in Ungheria al fine settimana in Abruzzo: tampone positivo per una 20enne che vive a Roma

Prima la vacanza in Ungheria, poi il fine settimana nel proprio paese d’origine in Abruzzo. Peccato però che la ragazza abruzzese di 20 anni e che vive a Roma sia risultata positiva al Covid-19. Come ...

La cardiologia è alle soglie di una rivoluzione. Lo dimostrano le ricerche che sono state presentate al congresso (virtuale) della Società europea di cardiologia. L'elenco è lungo ma, sicuramente, per ...Prima la vacanza in Ungheria, poi il fine settimana nel proprio paese d’origine in Abruzzo. Peccato però che la ragazza abruzzese di 20 anni e che vive a Roma sia risultata positiva al Covid-19. Come ...