Margherita Olivieri, ESCLUSIVA: “Mi nascondevo sulle scale e piangevo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo Margherita Olivieri, ESCLUSIVA: “Mi nascondevo sulle scale e piangevo” . Margherita Olivieri, Chef e ristoratrice nota, ci racconta dei suoi 27 anni trascorsi in cucina, dei sacrifici e delle vittorie. Il percorso di Margherita Olivieri è stato a tratti parecchio in salita, vista la professione non semplice che svolge, ma non si può dire che non sia riuscita a tagliare un grande traguardo aprendo la sua … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Olivieri Pettinengo: Per Suoni in Movimento, appuntamento il 6 settembre all'Oratorio di San Rocco newsbiella.it Pettinengo: Per Suoni in Movimento, appuntamento il 6 settembre all'Oratorio di San Rocco

A Pettinengo presso l’Oratorio di San Rocco sede del particolare Museo degli Acquasantini, domenica 6 settembre la rassegna farà tappa con un concerto che accomuna spazi ed espressioni che difficilmen ...

Suoni in movimento domenica a Pettinengo Museo degli Acquasantini

PETTINENGO -A Pettinengo presso l’Oratorio di San Rocco sede del particolare Museo degli Acquasantini, domenica 6 settembre la rassegna farà tappa con un concerto che accomuna spazi ed espressioni che ...

A Pettinengo presso l’Oratorio di San Rocco sede del particolare Museo degli Acquasantini, domenica 6 settembre la rassegna farà tappa con un concerto che accomuna spazi ed espressioni che difficilmen ...PETTINENGO -A Pettinengo presso l’Oratorio di San Rocco sede del particolare Museo degli Acquasantini, domenica 6 settembre la rassegna farà tappa con un concerto che accomuna spazi ed espressioni che ...