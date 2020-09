Lega: Zingaretti ascolti genitori, disabili rischiano saltare inizio anno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, convochi immediatamente i genitori degli studenti con disabilita’. Sarebbe gravissimo che molti di essi rischino di saltare la scuola il 14 settembre. Queste sono le priorita’ che vanno affrontate immediatamente di fronte ad un’assenza di programmazione”. Cosi’ il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, che chiedera’ un’audizione urgente in commissione dopo l’appello dell’Angsa Lazio. Leggi su romadailynews

