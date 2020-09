Il torneo di Forlì diventa ATP Challenger 100: diramata l’entry list, ci sono Seppi e Andujar (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli Internazionali di Tennis Città di Forlì “Memorial Piero Contavalli” salgono di categoria. Il torneo organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Villa Carpena passa da ATP Challenger 80 ad ATP Challenger 100. Un aumento importante di punti in palio, di montepremi e di prestigio per l’evento che andrà in scena da sabato 19 a sabato 26 settembre. Andujar guida l’entry list – Non sorprende a questo punto l’altissimo livello dell’entry list: iscritti ben 12 giocatori tra i primi 100 del mondo, con lo spagnolo Pablo Andujar (numero 56 ATP) a guidare l’elenco. sono gli stranieri a farla da padroni: attesa per il bielorusso Egor Gerasimov, il sudcoreano Soonwoo Kwon, il britannico Cameron ... Leggi su sportface

