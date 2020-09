Il Partito democratico sotto attacco cibernetico (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Pd sotto attacco: chi cerca altre strade lo dica». Hanno scritto così i giornali per sintetizzare lo sfogo di Nicola Zingaretti verso le insofferenze degli alleati di governo del Partito democratico. Da qualche giorno però l’attacco è diventato cibernetico e nessuno sa chi o che cosa ci sia dietro. La notizia l’ha data con una nota il responsabile comunicazione della segreteria Pd Marco Furfaro che ha denunciato ripetuti attacchi hacker al sito web del Partito democratico dopo quelli che hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

LucaBizzarri : Posso dire una cosa? Il partito Democratico che si riunisce il 7 settembre per decidere la linea da tenere per il r… - Linkiesta : Con l'avvicinarsi del referendum e delle regionali il segretario del PD inizia a temere per la tenuta di governo e… - Linkiesta : È troppo presto per parlare di un'evoluzione del M5S: finché continuerà a difendere i provvedimenti populisti del g… - paglialunga00 : RT @andr900: Votando NO - Eviti lo scempio di un taglio insensato - Dai uno schiaffone al M5S che probabilmente ci muore - Liberi il PD d… - Blanche89690481 : RT @andr900: Votando NO - Eviti lo scempio di un taglio insensato - Dai uno schiaffone al M5S che probabilmente ci muore - Liberi il PD d… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito democratico Sanremo, incontro tra Giovani Democratici ei quattro candidati del Partito Democratico della provincia di Imperia Riviera24 Apre il comitato elettorale di Petracca ad Atripalda

Atripalda (AV) – E’ in programma per oggi, mercoledì 2 settembre, con inizio alle ore 19.00, l’inaugurazione del comitato elettorale di Atripalda di Maurizio Petracca, candidato alla carica di consigl ...

Folla e assembramenti alla Festa dell'Unità "Ma lì non c'è il Covid?"

In un'Italia in cui i contagi galleggiano attorno alle mille unità quotidiane, in cui si discute se gli studenti debbano o meno mantenere la mascherina anche in classe durante le lezioni e, soprattutt ...

Atripalda (AV) – E’ in programma per oggi, mercoledì 2 settembre, con inizio alle ore 19.00, l’inaugurazione del comitato elettorale di Atripalda di Maurizio Petracca, candidato alla carica di consigl ...In un'Italia in cui i contagi galleggiano attorno alle mille unità quotidiane, in cui si discute se gli studenti debbano o meno mantenere la mascherina anche in classe durante le lezioni e, soprattutt ...