Highlights Mager-Kecmanovic, primo turno Us Open 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Gianluca Mager e Miomir Kecmanovic, valido per il primo turno degli Us Open 2020. L’azzurro dà spettacolo a Flushing Meadows e dopo essere stato sotto per due set a zero rimonta alla grande portando un giocatore dalla classifica e dalle abilità sicuramente migliori fino al quinto set, in cui accusa stanchezza e cede con onore. In alto le immagini salienti dello scontro. Leggi su sportface

