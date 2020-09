Gazzetta - Sokratis bloccato! Il greco si abbassa stipendio e spingerà per liberarsi a zero dall'Arsenal (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sokratis Papastathopoulos vuole il Napoli e la società azzurra pensa a lui in caso di addio di Maksimovic. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : GAZZETTA – Napoli, Sokratis ha detto sì! Arriverà in azzurro solo in un… - giuliosimonett2 : @MCriscitiello @ADeLaurentiis @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @sscnapoli @Glongari @Gazzetta_it Messi è im… - news24_napoli : Gazzetta – Napoli pronto ad accogliere Sokratis, ma solo se riuscir… - ivangallo80 : RT @tuttonapoli: Gazzetta, Laudisa: 'Sokratis sostituirà Koulibaly. ADL aiutato dal Decreto Crescita...' -