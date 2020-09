Forte scossa di terremoto in Irpinia: paura tra la popolazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Forte scossa di terremoto in provincia di Avellino, con epicentro nel comune di Senerchia. paura tra la popolazione. Forte scossa di terremoto in Irpinia, in Campania. L’epicentro a Senerchia, a pochi chilometri da Avellino ma anche da Salerno. La terra ha tremato in una zona molto ampia ed è stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone per il momento. La magnitudo è stata di 3.1 della scala Richter. Forte scossa di terremoto in Irpinia: i dati Ingv di Roma. Adobe stockUn terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 4 km W Senerchia (AV), ... Leggi su chenews

we_ci65 : RT @pianetasos: Sciame sismico in atto sul Vesuvio, la più forte di 2.0 richter e ieri sera in Irpinia, scossa di terremoto magnitudo 2.3. - Camilllinha28 : RT @pianetasos: Sciame sismico in atto sul Vesuvio, la più forte di 2.0 richter e ieri sera in Irpinia, scossa di terremoto magnitudo 2.3. - pianetasos : Sciame sismico in atto sul Vesuvio, la più forte di 2.0 richter e ieri sera in Irpinia, scossa di terremoto magnitudo 2.3. - __Sailor_Mars_ : @_CarlaQ_ Ho avuto un brivido leggendo. Qualche sera fa ero stesa a letto, al buio tra le braccia del mio compagno… - TeleCapriNews : Cile, forte scossa di magnitudo 6,8 a nordovest di Vallenar, il sisma registrato a una profondità di 23 chilometri:… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa Roma, forte scossa di terremoto: tremano le case nella zona dei Castelli romani L'Osservatore d'Italia Vesuvio, lieve scossa ad Ottaviano a bassa profondità: c’è chi l’ha avvertita

Solo magnitudo 2 ma a meno di un chilometro di profondità. Dunque c’è chi ha avvertito nella notte la lieve scossa che è stata registrata tra Ottaviano e Somma Vesuviana e che è stata pubblicata dall’ ...

Scossa di terremoto nel Siracusano, sisma di magnitudo 2.2 a Palazzolo

09:01Palermo, incendi dolosi in due cantieri nella zona di Tommaso Natale 09:01Scossa di terremoto nel Siracusano, sisma di magnitudo 2.2 a Palazzolo 08:56Porto, alla banchina Piave la nave quarantena ...

Solo magnitudo 2 ma a meno di un chilometro di profondità. Dunque c’è chi ha avvertito nella notte la lieve scossa che è stata registrata tra Ottaviano e Somma Vesuviana e che è stata pubblicata dall’ ...09:01Palermo, incendi dolosi in due cantieri nella zona di Tommaso Natale 09:01Scossa di terremoto nel Siracusano, sisma di magnitudo 2.2 a Palazzolo 08:56Porto, alla banchina Piave la nave quarantena ...