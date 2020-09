Floriano: “Girone C tosto, servirà sacrificio. C’è un errore che non dobbiamo commettere” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parola a Roberto Floriano.L'attaccante classe '86 è uno dei giocatori che il Palermo ha deciso di confermare in vista della prossima stagione di Serie C. L'ex Foggia e Bari, dunque, sarà tra i protagonisti in rosanero che tenteranno di conquistare la promozione in cadetteria. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro a Petralia Sottana, Floriano ha parlato dei suoi progetti per la nuova annata. Di seguito le sue dichiarazioni."Come ha sempre detto il mister dobbiamo pensare domenica dopo domenica, intanto dobbiamo concentrarci per l'inizio del campionato e provare sempre a dare il massimo. Servirà sacrificio, caratteristica fondamentale per una squadra e credo che lo stiamo già facendo durante questo ritiro. ... Leggi su mediagol

